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Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı

Manisa'da son bir haftadır yer yer etkisini gösteren sağanak yağmurun ardından Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerinin bir bölümü sel suları ile doldu.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:53
Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı

Manisa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun ardından Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Gediz Ovası'nın, bir bölümü sular altında kaldı.

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Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı

Şehzadeler ilçesi Manisa-Turgutlu çevreyolu kenarında yer alan binlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Su içinde kalan tarım arazilerinin görüntüsü tedirgin ederken, çiftçiler arazilerindeki suyun tahliye edilmesini istedi.

Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı

Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu. Ekipler, vatandaşların mahsur kalmamaları adına suyla dolu bazı ova yollarında önlem aldı.

Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı

Çiftçi Erkan Ergül, "Tehlikeli olduğunu düşünerek hayvanlarımızı yaylaya, çocuklarımızı ise dışarı çıkarmıyoruz. Yağmura ihtiyacımız vardı ama afetsiz bir şekilde olmasını isterdik. Zararın biran önce giderilerek, ovalarımızdaki suların tahliye edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sağanak yağış sonrası, Gediz Ovası sular altında kaldı
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