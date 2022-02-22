Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

50 yıldır sörf yapan baba Hamdi Çakıroğlu ise oğlunun sörfe tutkuyla bağlı olduğunu ifade ederek, "Oğlum 2 yıldır kitesörf yapıyor, böyle havalarda mutlaka denize çıkmak istiyor, sörf tutkusu çok başka bir kere alışan hep bu hazzı almak istiyor, adrenalin içeren bir spor olduğu için bağımlılık yapıyor" şeklinde konuştu.