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Haberler Galeri Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı başlayan ve etkisini ilçe genelinde hissettiren sağanak yağışa aldırmadan sörf yapan genç görenleri şaşırttı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ile deniz üzerinde sağanak yağışta sörf yapan baba oğul imkanı olan herkese bu sporu yapmayı tavsiye ederek, "Marmaris sörf için çok uygun, özellikle yeni başlayan ve hobi olarak yapanların kesinlikle çok büyük keyif alacağı bir deniz burası" dediler.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 17:22 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 17:27
Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

Marmaris ilçe merkezinde sağanak yağmur altında denizde sörf yapan genç dikkatleri çekti. Babasının kıyıdan izlediği Necati Çakıroğlu, denizle adeta dans etti.

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Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

Kameralara konuşmak istemeyen 20 yaşındaki üniversiteye hazırlanan Çakıroğlu, "Sınavlara hazırlanıyorum, stresimi bu şekilde atıyorum" şeklinde duygularını belirtti.

Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

50 yıldır sörf yapan baba Hamdi Çakıroğlu ise oğlunun sörfe tutkuyla bağlı olduğunu ifade ederek, "Oğlum 2 yıldır kitesörf yapıyor, böyle havalarda mutlaka denize çıkmak istiyor, sörf tutkusu çok başka bir kere alışan hep bu hazzı almak istiyor, adrenalin içeren bir spor olduğu için bağımlılık yapıyor" şeklinde konuştu.

Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ile deniz üzerinde sağanak yağışta sörf yapan baba oğul imkanı olan herkese bu sporu yapmayı tavsiye ederek, "Marmaris sörf için çok uygun, özellikle yeni başlayan ve hobi olarak yapanların kesinlikle çok büyük keyif alacağı bir deniz burası" dediler.

Sağanak yağışa aldırmadan denizde sörf yaptı
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