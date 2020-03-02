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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, teşhis ve tedavisine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Virüsün belirtileri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:45
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Bakanlığın Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde. Yeni koronavirüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirmesi!

Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor.

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