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Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





