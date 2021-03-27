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Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:55
Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Öğle saatlerinde meydana gelen ve vatandaş kamerasına yansıyan acı olayda; eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirbaş'ın henüz 5 yaşındaki kız çocuğunun acı olaya şahit olmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

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Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Olaydan hemen sonra vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, eski sevgilisi Necla Demirbaş'ı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş eden O.G.'nin yerde yatışı ve işten yeni geldiği öğrenilen Necla Demirbaş'ın ambulansa taşınma anları yer alıyor.

Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Bu arada ağlayanlar ve feci olay karşısında kendisinden geçen vatandaşlar çığlıkları kameralara yansırken, bazı vatandaşlar ise annesi kanlar içinde kalan küçük kızın acı olaya şahit olmaması için verdiği çaba görülüyor.

Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi.

Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı.

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