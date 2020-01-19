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Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

Yer elması; ay çiçeğigiller familyasından olan, nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Yer elmasının faydaları pek bilinmiyor ancak bu haberi okuduğunuz andan itibaren artık sofraların baş tacı olacak!

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 23:27
Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

Yer elması; ay çiçeğigiller familyasından olan, nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Protein bakımından oldukça önemlidir. Diğer kök sebzelerle karşılaştırıldığında daha fazla protein içerir. Ayrıca sülfür içeren önemli amino asitler torin, metionin, homosistein ve sitein açısından da zengindir. Bu amino asitlerin en önemli özelliği bağ dokularının esnekliğini sağlamaktır.

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Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

KASESİ 109 KALORİ
Demir içeriği yüksek besinlerden biridir. Yer elmasında bulunan demir miktarı kırmızı ete yakındır. Üstelik yer elması yağ içermez ve bir kasesinde yalnızca 109 kalori vardır. Yani demir eksikliği (anemi) problemi yaşayanlar için oldukça sağlıklı bir demir deposudur.

Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

POTASYUM ZENGİNİ
Yer elması içerisinde bulunan inulin miktarı nedeniyle sindirim fonksiyonlarına takılmadan geçer, bu bağırsak sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sporcu beslenmesinde çok önemlidir çünkü potasyum açısından zengindir. Postasyum kasların sağlıklı çalışması için önemli bir mineraldir. Yer elması, muz ile karşılaştırıldığında daha fazla potasyum içerir. Bu nedenle kaslarını çalıştıran kişilerin menülerine yer elmasını ilave etmeleri önerilir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kolesterol seviyesini düzenler ve dolayısıyla kalp sağlığını korur.

Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

MAGNEZYUMU FAZLA
Yer elması, magnezyum açısından da zengindir. Magnezyum vücudun sinir sistemi, enerji metabolizması ve arınma kısmında görev alır. Yani denge sağlayan önemli minerallerden biridir. Ayrıca magnezyum kan şekerini dengeleyerek insülin direnci gelişmesini engeller.

Sağlıklı sindirim için yer elması tüketin

SİNİR SİSTEMİ DOSTU
Sindirim sistemi dostu olan yer elması başta tiamin olmak üzere pek çok B grubu vitaminini bulundurur. Yani aynı zamanda sinir sistemine de dosttur.

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