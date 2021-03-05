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Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde deniz altından çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Deniz dibinden en çok şezlong ve otomobil lastiği çıktı.

Giriş Tarihi: 5 Mart 2021 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 5 Mart 2021 Cuma 18:23
Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

Yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarılan deniz dibinden 20 adet şezlong çıkarıldı. Şezlongları gören Belediye ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

Denizin dibinden yaklaşık yarım saate çıkarılan şezlongların kim tarafından atıldığı nasıl limana kadar geldiği ise bilinmiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıç ekiplerinin her hafta bir limanda deniz dibi temizliği yapacakları öğrenildi.

Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

"Bunu yapanlar profesyonel denizciler"
Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, "Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok.

Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda. Yapılan temizlik tabi ki çok faydalı oluyor ama denizin dibini bilen bir insan olarak bunun daha profesyonel ekiple temizlenmesini arzu ediyorum.

Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

İnşallah böyle bir ekip kurulur. Çünkü gönüllü bu işi yapanlardan hesap soramayız ama profesyonel yapılan bir ekipten hesap sorulabilirliği olur" dedi.

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