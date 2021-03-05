Sahilde olması gereken onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

"Bunu yapanlar profesyonel denizciler"

Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, "Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok.