'Şahmeran' Serenay geliyor

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"