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Haberler Galeri 'Şahmeran' Serenay geliyor

'Şahmeran' Serenay geliyor

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:53 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:34
’Şahmeran’ Serenay geliyor

Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran'ın haberini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

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’Şahmeran’ Serenay geliyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

’Şahmeran’ Serenay geliyor

Son olarak, Sarıkaya'nın yeni bir proje ile ekranlara döneceği kesinleşti.

’Şahmeran’ Serenay geliyor

Şahmeran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

’Şahmeran’ Serenay geliyor

YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"

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