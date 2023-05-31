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Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...
Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...
Otomobil farlarınızda zaman içinde solma meydana geldiyse sakın farlarınızı eski haline getirmeden yola çıkmayın! İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol...
Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:29
Otomobil farınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!
Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.
Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.
Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.
Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.