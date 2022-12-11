'Sakin Kent'te 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Baran, "Kazı çalışmalarıyla kalenin yaklaşık 11. yüzyılda garnizon olarak inşa edildiğini, kısa bir süre sonra Selçuklu beylikleri tarafından ele geçirildiğini ve kalenin son halinin bir yerleşim haline geldiğini gördük. Bölgenin güney kısmında ise kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tünel bulduk. Tünel, Kadın Azmağı Deresi'ne bakan bölümde toprak altında yer alıyor. Tünelin 20-30 metrelik bölümü çok iyi korunmuş. Tünelin kalan kısmında kazı ve onarım çalışmaları yaptık." diye konuştu.