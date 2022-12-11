'Sakin Kent'te 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Muğla'nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan Orta Çağ'dan kalma kale surlarının olduğu bölgede kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bölgede 2 bin 700 yıllık olduğu düşünülen kalınıtılara ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 15:02
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'Sakin Kent' 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Gökova Körfezi kıyısında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinesinde çalışma yürütülüyor.
'Sakin Kent' 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Idyma Antik Kenti yakınlarındaki, Orta Çağ'dan kalma kale surlarında sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baran, AA muhabirine, bölgede kazı çalışmalarının 2 yıldır kesintisiz devam ettiğini söyledi.
'Sakin Kent' 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Orta Çağ kalesinin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını anlatan Baran, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşim bulunduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
'Sakin Kent' 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini ve akarsuyun bulunduğu bölümün de antik çağlarda deniz olduğunu belirten Baran, yerleşimin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunu belirlediklerini ifade etti.
'Sakin Kent' 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Baran, "Kazı çalışmalarıyla kalenin yaklaşık 11. yüzyılda garnizon olarak inşa edildiğini, kısa bir süre sonra Selçuklu beylikleri tarafından ele geçirildiğini ve kalenin son halinin bir yerleşim haline geldiğini gördük. Bölgenin güney kısmında ise kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tünel bulduk. Tünel, Kadın Azmağı Deresi'ne bakan bölümde toprak altında yer alıyor. Tünelin 20-30 metrelik bölümü çok iyi korunmuş. Tünelin kalan kısmında kazı ve onarım çalışmaları yaptık." diye konuştu.