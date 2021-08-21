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"Sakin Kent" Akyaka yerli turiste kaldı

Ağustos ayının 15'ine kadar yangınlar nedeniyle yerli turistin de terk ettiği Muğla'da hareketlilik yeniden başladı. 'Sakin Kent' unvanlı Ula Akyaka mahallesi günübirlikçi turistlere kalırken, sahilde doluluk yüzde yüzü geçti

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





