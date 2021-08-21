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Haberler Galeri "Sakin Kent" Akyaka yerli turiste kaldı

"Sakin Kent" Akyaka yerli turiste kaldı

Ağustos ayının 15'ine kadar yangınlar nedeniyle yerli turistin de terk ettiği Muğla'da hareketlilik yeniden başladı. 'Sakin Kent' unvanlı Ula Akyaka mahallesi günübirlikçi turistlere kalırken, sahilde doluluk yüzde yüzü geçti

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35
Sakin Kent Akyaka yerli turiste kaldı

Günübirlik yerli turistin en fazla tercih ettiği merkezlerden Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi yerli turistin akınına uğradı.

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Sakin Kent Akyaka yerli turiste kaldı

Aydın, İzmir, Denizli gibi yakın illerden günübirlik araçları ile gelen vatandaşlar, Akyaka'da deniz, kum ve güneşin keyfini yaşadı.

Sakin Kent Akyaka yerli turiste kaldı

Rus ve Ukrayna gibi ülkeler Covid-19 salgını sürecinde Türkiye'yi uçuşları serbest bırakırken, özellikle Muğla'nın en fazla turist ağırladığı İngiltere'den uçuşların hala yapılmaması sonucu sahiller yerli turistlere kaldı.

Sakin Kent Akyaka yerli turiste kaldı
Sakin Kent Akyaka yerli turiste kaldı
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