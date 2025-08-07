Salam, sosis, sucuk yemek depresyona sokabilir! Bunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız
Sosis, sosis, sucuk gibi işlemiş etlerin manik depresif nöbetlere zemin hazırladığını biliyor muydunuz? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda işlenmiş et yemek, kişinin manik nöbet geçirme riskini artırabilir. Detaylar haberimizin devamında...
Bilim insanları yeni bir çalışmanın bulgularına göre; sosis gibi işlenmiş etlerin manik nöbetlere zemin hazırlayabileceğini söyledi.
İngiliz gazetesinde yer alan habere göre; işlenmiş et yemek, kişinin manik nöbet geçirme riskini artırabilir. Araştırma bulgularında işlenmiş et tüketen insanların manik depresyon açısından üç buçuk kat daha fazla hastaneye başvurduğu gözlemlendi.
Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanlara kurutulmuş ve tütsülenmiş et yiyip yemediklerini sordular. Kurutulmuş ve tütsülenmiş et tüketenlerde hastaneye yatış riskinin daha yüksek olduğunu buldular.
Uzmanlar, et koruyucuları olarak kullanılan nitratın, onları yiyen insanların beyinlerini ve bağırsak bakterilerini etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca bilim insanları, nitrik oksitin, bipolar bozukluğu olan kişilerin kanında daha yüksek seviyelerde bulunduğunu kaydetti.
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarı Dr. Robert Yolken, “Gelecekteki çalışmalar, bipolar bozukluğu olan veya maniye karşı savunmasız olan insanlarda manik atak riskini azaltmaya yönelik bir diyet hazırlayabilir" açıklamasında bulundu.
Psikiyatrik bozukluklar da dahil olmak üzere 1000'den fazla insan üzerinde yapılan bu çalışmaya göre; işlenmiş et tüketen kişiler, bipolar bozukluğun bir parçası olan manik depresyon açısından üç buçuk kat daha fazla risk altında.