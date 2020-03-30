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Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrasında aynı yer ve açıdan kaydettiği görüntüler, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi. Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında tedbirler sonrası sessizlik hakim oldu

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





