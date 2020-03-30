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Haberler Galeri Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının Kovid-19 önlemleri öncesi ve sonrasında aynı yer ve açıdan kaydettiği görüntüler, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi. Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında tedbirler sonrası sessizlik hakim oldu

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:21
Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası şehrin önemli noktaları adeta sesizliğe büründü.

"Evde kal" çağrıları öncesi ve sonrası İzmir'in bazı meydan ve bulvarlarındaki görüntü ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Türkiye'de 11 Mart'ta açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler artırıldı.

İzmir'de de vatandaşların büyük çoğunluğunun uyarılar doğrultusunda hareket ettiği gözlemlendi. Alınan tedbirlerle sokaktaki insan yoğunluğu azaldı.

Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

VATANDAŞLAR UYARILARA KARŞILIK VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler vatandaşların "evde kal" çağrılarına karşılık verdiğini gösterdi.

Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Yüzlerce kameranın Kovid-19 tedbirleri öncesi ve sonrası aynı yer ve açıdan kaydettiği KGYS görüntüleri, şehirdeki hareketliğin nasıl durduğunu gözler önüne serdi.

Salgın öncesi ve sonrası kare kare İzmir

Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında önlemler sonrasında sessizlik hakim oldu.

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