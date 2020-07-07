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Haberler Galeri Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 09:38
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kaldı.

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Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü.

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.

DHA

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
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