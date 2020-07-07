Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü.
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.
DHA
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü