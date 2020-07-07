Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.