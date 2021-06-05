  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Ali Yalçıner'e, karşı yönden gelen tiraci araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Yalçıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Ali Yalçıner'in cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:19
Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Salihli istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ali Yalçıner yönetimindeki 45 RN 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yalçıner'e, karşı yönden gelen H.K.S. (38) yönetimindeki 45 AFS 104 plakalı hafif tiraci araç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Ali Yalçıner'in cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bodrum'da sünger avcıları anısına 17 tonluk heykel yapıldı
Bodrum'da sünger avcıları anısına 17 tonluk heykel yapıldı