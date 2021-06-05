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Salihli'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Ali Yalçıner'e, karşı yönden gelen tiraci araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Yalçıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Ali Yalçıner'in cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





