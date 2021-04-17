  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı. Çocuklar, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" diyerek yorumda bulundular.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:50
Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Cennetayağı Mahallesi Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki çocuk beşiklerinin de bulunduğu parkta oyun oymaya giden çocuklar beşiklerde atın olduğunu görünce durumu durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine çevre sakinleri bir çocuk beşiğine nasıl girdiği anlaşılamayan atı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu.

Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik hayranlarını şoke etti
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik hayranlarını şoke etti