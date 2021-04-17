Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu.