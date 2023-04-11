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Haberler Galeri Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Her şey saniyeler içerisinde gerçekleşti. Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü. İşte dev piton yılanının koca timsahı yuttuğu o an...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:49 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:52
Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

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Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.

Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Dev piton kısa sürede timsahı savunmasız bırakarak timsahı tek lokmada yuttu.

Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

İşte o mücadeleden hayrete düşüren fotoğraflar...

Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...
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