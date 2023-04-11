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Saniyeler içerisinde oldu! Dev Piton koca timsaha bakın ne yaptı...

Her şey saniyeler içerisinde gerçekleşti. Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü. İşte dev piton yılanının koca timsahı yuttuğu o an...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:49 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





