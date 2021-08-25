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Haberler Galeri Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nde balon uçuşu gerçekleştirildi. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:26
Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirildi. Etkinliğe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar da katıldı.

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Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

AFYONKARAHİSAR BALON UÇUŞLARI İLE DE TANINACAK
Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar'ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini, festivalin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını belirtti.

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise balon uçuşlarını ilk defa gördüklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı
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