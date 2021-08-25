Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde! Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

AFYONKARAHİSAR BALON UÇUŞLARI İLE DE TANINACAK

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar'ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini, festivalin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını belirtti.

