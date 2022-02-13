Haberler Galeri Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Şanssızlığın böylesi! Leopar avladı, vahşi köpekler parçaladı, sırtlanlar yedi!

Güney Afrika'da kayda alınan görüntüler vahşi doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Bir leopara av olan impala, leopar, vahşi Afrika köpekleri ve sırtlanları birbirine düşürüyor. Önce leopardan ölümcül bir darbe yiyen impala daha sonra vahşi Afrika köpekleri tarafından parçalanıyor günün sonunda ise sırtlanlara yem oluyor. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





