Sarayköy'de küle dönen ormanlık alanda 830 bin fidan büyüyor

Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yangında görev alan herkesin canını ortaya koyarak alevlerin söndürüldüğünü ifade eden Çetinkaya, "Yangından sonra aldığımız talimatla alanı temizledik, Daha sonra bölgeye yaklaşık 1 yıl içinde yeni fidan dikimi ve karaçam ve kızılçam ağacı tohumu serpilme işlemi yapıldı.