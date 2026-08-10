Sardes’te 2500 yıllık keşif! Lidya Krallığı’nın bilinmeyen yüzü ortaya çıkıyor

"LİDYA KRALLIĞI O KADAR BÜYÜK Kİ ŞEHİR DUVARININ DIŞINDA BİR ÇOK MAHALLE VE KUTSAL ALAN VAR"



Keşfedilen bölgenin terk edilme sonrası nekropol olarak kullanıldığını bu yüzden de bölgenin korunduğuna işaret eden Sardes Kazı Başkanı Prof. Nicholas Cahill, "Şu an aslında necropol olarak adlandırdığımız bölgede bulunuyoruz. Helenistik dönemlerde burası necropol olmuş ancak Lidya döneminde burası bir mahalleymiş. Şu an şehrin merkezinden 1,5 kilometre uzaklıktayız. Ancak Lidya Krallığı o kadar büyük ki şehir duvarının dışında bir çok mahalle ve kutsal alan var. Demek ki Lidya zamanında Sardes Roma'dan da büyükmüş" ifadelerini kullandı.