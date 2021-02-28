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Haberler Galeri Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Çanakkale'de deniz suyunun çekilmesi nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da demirli birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu. Tekne sahipleri, suyun hava değişikliği nedeniyle çekildiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 16:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 16:43
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Çanakkale, kent merkezini ikiye bölen Sarıçay'da, deniz suyunun çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay'da bağlı balıkçı tekneleri ise suyun azalmasının ardından karaya oturdu.

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Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalışan balıkçılar ise olaya deniz suyunda yaşanan gel-gitlerin neden olduğunu söyledi.

Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Teknelerinin motorunu balçıktan kurtarmak için çaba harcayan balıkçı Sedat Güneş, "Sular yükseldiğinde yeniden balığa çıkacağız.

Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Her sene bu aylarda Sarıçay'dan yaklaşık 1 metreye yakın su çekilir. Rüzgarın kuzeyden batıya esmesinin yanı sıra bölgenin ev ve iş yeri atıklarıyla dolmasının da etkisi oluyor" diye konuştu.

DHA

Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
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