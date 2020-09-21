Sarımsağı balla tüketmenin etkisi inanılmaz!

Ayrı ayrı birer şifa kaynağı olan bal ve sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Peki bu iki besini bir arada tüketmeyi denediniz mi? İşte sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi...
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:42Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:49
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Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.
En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.
ÖZELLİKLE BU KIŞ GÜNLERİNDE...
Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.
Özellikle bu kış günlerinde ilaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.
Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.