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Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Doğal antibiyotik olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Kimisi kokusundan rahatsız olsa da kimisi de sarımsaktan vazgeçemiyor. Sarımsağı sütle tükettiğinizde ise etkilerine inanamayacaksınız. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2020 Cumartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 00:20
Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Sarımsak, kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor, artriti önlüyor. Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunu azaltıyor... Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın az bilinen faydalarını anlattı

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Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın birçok faydası olduğunu ve yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığını söyledi.

Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını şöyle sıraladı:

Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

1- Kanseri önler: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

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