Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Doğal antibiyotik olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Kimisi kokusundan rahatsız olsa da kimisi de sarımsaktan vazgeçemiyor. Sarımsağı sütle tükettiğinizde ise etkilerine inanamayacaksınız. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Şubat 2020 Cumartesi 00:19Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 00:20
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Sarımsak, kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor, artriti önlüyor. Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunu azaltıyor... Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın az bilinen faydalarını anlattı