Sarımsağı sütle tüketmenin faydası şaşırttı

Doğal antibiyotik olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Kimisi kokusundan rahatsız olsa da kimisi de sarımsaktan vazgeçemiyor. Sarımsağı sütle tükettiğinizde ise etkilerine inanamayacaksınız. İşte detaylar...