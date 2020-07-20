Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti. Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşanmak için başvuru yaptı. Şarkıcının dosyaya gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi. Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, 2014'ün Haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan'dan boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi'ne iletti. GİZLİLİK KARARI ALDIRDI Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi. İLK KRİZ OCAK AYINDA YAŞANDI Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.