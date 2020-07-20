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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti. Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşanmak için başvuru yaptı. Şarkıcının dosyaya gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:07
Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, 2014'ün Haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan'dan boşanma kararı aldı.

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Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Ünlü şarkıcı, boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi'ne iletti.

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

İLK KRİZ OCAK AYINDA YAŞANDI

Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı.

Şarkıcı Emrah'ın 6 yıllık evliliği bitti! Dosyaya gizlilik kararı!

Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

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