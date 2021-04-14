Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar

Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte askeri ve sivil alanda da çeşitli araçlar piyasaya çıkıyor. Bunlardan en ilginçlerinden birisi de kendi yolunu yapan vasıtalar. Herkesi şaşkınlar içinde bırakan askeri araç ve silahları sizler için derledik! İşte o askeri araç ve silahlar.