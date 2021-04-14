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Haberler Galeri Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar

Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte askeri ve sivil alanda da çeşitli araçlar piyasaya çıkıyor. Bunlardan en ilginçlerinden birisi de kendi yolunu yapan vasıtalar. Herkesi şaşkınlar içinde bırakan askeri araç ve silahları sizler için derledik! İşte o askeri araç ve silahlar.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:25
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar

1.Dünya savaşında kullanılan T-60 model tankından esinlenerek kendi imkanlarıyla kendi tankını yaptı. İşte adım adım tankın yapılışı...

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Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
Şaşkına çeviren askeri araç ve silahlar! Bakan bir daha bakıyor! İşte ilginç askeri araç ve silahlar
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