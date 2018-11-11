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Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar, 14:28:55
Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

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Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı. Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

Özellikle Amerika'da bu şekilde kıyıda köşede kalmış ya da depolanıp unutulmuş şimdilerde çok değerli şeyler nadir de olsa bulunuyor.

Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

İşte o buluntulardan bazıları...

Satın aldığı ahırın kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı
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