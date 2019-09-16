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Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Evin içini hiç görmeden satın alan adamın dikkatini ise garajdaki bir cisim dikkatini çekti. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı. Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

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