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> Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...
Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...
Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Evin içini hiç görmeden satın alan adamın dikkatini ise garajdaki bir cisim dikkatini çekti. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
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Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı. Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.