Satın aldığı evin garajından çıktı! Gözlerine inanamadı...

Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Evin içini hiç görmeden satın alan adamın dikkatini ise garajdaki bir cisim dikkatini çekti. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu şaşkına çevirdi.