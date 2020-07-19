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Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Müzayededen satın aldığı eve gittiğinde başta her şey normal gibi gözüküyordu. Ancak evi iyice dolanan adam gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:55 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





