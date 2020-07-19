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Haberler Galeri Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Müzayededen satın aldığı eve gittiğinde başta her şey normal gibi gözüküyordu. Ancak evi iyice dolanan adam gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:55 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:57
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Bu ev de bu şekilde alınmıştı

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Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu

Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Tabi bu sıradan bir otomobil değildi

Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu

Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!
Satın aldığı evin içinden öyle bir şey çıktı ki!

Üstelik çok da eski görünmüyordu

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