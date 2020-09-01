Satın aldığı tanktan servet çıktı!

İngiliz bir koleksiyonerin aldığı tank ile hayatı değiştir. Rus yapım tankın yakıt deposunu açtığında 2 milyon euro değerinde altın ile karşılaştı. The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı. Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı. Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı. Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi. Öte yandan Nick mead, her sabah iki oğlunu okula 17 tonluk askeri tank ile götürüyor. Helmdon bölgesinde oturan ve 'Tanks A Lot Limited' adlı şirketinde 2 milyon sterlinlik askeri araç koleksiyonu bulunan Nick Mead, oğulları Danny (16) ve Ashley (13) sabahları okula FV432 askeri personel taşıyıcı ile götürmesi şaşırtıcı ve ilgili çekici oluyor. Askeri aracını trafikte kullanma ruhsatı olduğu için otomobil gibi kullanan Mead, 'çocuklarım sabahları bu turistlerin de ilgisini çektiği için hoşlarına gidiyor. Ama onlar için her sabah tankla okula gitmek artık normal geliyor. Arkadaşlarının da çevre halkının da ilgisini çekiyor. Görenler için de heyecanlı oluyor' dedi.