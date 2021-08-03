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Haberler Galeri Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

İngiliz bir koleksiyoner, Körfez Savaşı'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunu açtığında hayatının şokunu yaşadı. Koleksiyoner adam depodan 2 milyon euro değerinde altın buldu.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 00:50
Satın aldığı tanktan servet çıktı!

The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.

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Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Öte yandan Nick mead, her sabah iki oğlunu okula 17 tonluk askeri tank ile götürüyor.

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