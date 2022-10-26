Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

2021 YILINDA 930 BİN TON SATSUMA İHRACATI

Satsuma mandalinayı Avrupa ülkeleri ve Rusya pazarında tanıttıklarını ve taleplerin giderek arttığını kaydeden Uçak, "22 Ekim'de ihraç izni verildi ve o günden beri hasadımız başladı. Satsuma mandalina, Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyor. Yurt dışında ise 62 ülkeye satsuma mandalinayı ihraç ediyoruz. 2021 yılında 450 milyon dolar ile 930 bin ton satsuma ihracatı gerçekleşti.