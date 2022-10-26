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Haberler Galeri Satsumada hasat zamanı! İzmir'den 62 ülkeye gönderiliyor

Satsumada hasat zamanı! İzmir'den 62 ülkeye gönderiliyor

Tadı ve kokusu ile bir benzeri daha olmayan ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetişen satsuma mandalinasında hasat başladı. 62 ülkeye gönderilen satsuma mandalinası rekoltesi ile bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:10
Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetişen, aroması ve ince kabuğuyla tüketiciler tarafından tercih edilen satsuma mandalinada hasat zamanı geldi. Bu yıl 22 Ekim'de ihraç edilmeye başlanan satsuma mandalinalar, ilçede pek çok üreticinin geçim kaynağını oluşturmuş durumda.

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Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

Ege İhracatçı Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl satsuma rekoltesinin yüksek, lezzetinin de güzel olduğunu belirterek tüketicileri mandalinasız bırakmayacaklarını söyledi.

Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

"RAKİBİ OLMAYAN CİNS"
Satsuma mandalinanın dünyada meşhur ve rakibi olmayan bir cins olduğunu ifade eden Uçak, "Satsumanın lezzeti ve aromasının yerini hiçbir mandalina tutmuyor. Seferihisar'da satsuma mandalinada hasat zamanı geldi. Sabahın erken saatlerinde hasada başlanıyor, mandalinalar kasalara konulup işletmelere gidiyor.

Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

İşletmelerde de işlem görerek paketleniyor. Ardından sipariş verilen yerlere gönderiliyor. Bu yılın rekoltesi, 2021 yılına göre daha iyi. Kalitemiz ve rekoltemiz güzel durumda. Üreticiler ürünlerini 5 buçuk lira ile 6 lira arasında satıyor. Hasat, nakliye, paketleme, ambalaj masrafları oluyor. Tezgahta ister istemez bu fiyat katlanıyor" dedi.

Satsumada hasat zamanı! İzmir’den 62 ülkeye gönderiliyor

2021 YILINDA 930 BİN TON SATSUMA İHRACATI
Satsuma mandalinayı Avrupa ülkeleri ve Rusya pazarında tanıttıklarını ve taleplerin giderek arttığını kaydeden Uçak, "22 Ekim'de ihraç izni verildi ve o günden beri hasadımız başladı. Satsuma mandalina, Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyor. Yurt dışında ise 62 ülkeye satsuma mandalinayı ihraç ediyoruz. 2021 yılında 450 milyon dolar ile 930 bin ton satsuma ihracatı gerçekleşti.

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