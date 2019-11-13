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> Savaş zamanından kalma fabrikayı öyle bir hale getirdi ki görenler şok oldu
Savaş zamanından kalma fabrikayı öyle bir hale getirdi ki görenler şok oldu
Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir beton fabrikası bir grup mimar tarafından muhteşem bir eve dönüştürüldü. İşte görenleri hayran bırakan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:46
Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:49
Bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan bu bina bir grup mimar sayesinde eşsiz bir eve dönüştü.
Mimar Ricardo Bofill, 1973 yılında bu çimento fabrikasının devasa betonlarına aşık oldu.
Bina somut bir fabrika olarak duruyordu.
Bir zamanlar vahşi bir görünümde olan binadan şimdi yeşillikler akıyor.
Bofill ve ekibi yıllar boyunca endüstriyel bir kabuktan farksız olan bu binayı benzersiz bir sanat eseri haline getirdi.