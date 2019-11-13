Haberler Galeri Savaş zamanından kalma fabrikayı öyle bir hale getirdi ki görenler şok oldu

Savaş zamanından kalma fabrikayı öyle bir hale getirdi ki görenler şok oldu

Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir beton fabrikası bir grup mimar tarafından muhteşem bir eve dönüştürüldü. İşte görenleri hayran bırakan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





