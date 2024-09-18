Sebaste Antik Kenti’nde kazı çalışmaları sürüyor: Saç örgüsü ve taban döşemesi bulundu

merkezlerde var. Özellikle Sebaste'ye çok yakın Laodikya, yine Frigya bölgesinde Hierapolis'te, Kibyra'da, Patara'da, Stratonikeia'da bu taban döşemesi örnekleriyle karşılaşmış bulunuyoruz. Sebaste'de böyle bir örneğin ortaya çıkmış olması, bölge arkeolojisi açısından son derece önemli bir buluntu. Şimdiye kadar bilinen 5 örnek, Sebaste'nin çok yakınındaki örnekler. Sebaste de altıncı örnek olarak bu yılki kazı çalışmalarıyla arkeoloji literatürüne eklenmiş oluyor. Bu açıdan da çok önemli bir buluntuyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz."

Taban döşemesinin 3 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki kısmını açığa çıkarttıklarını kaydeden Dinç, bu döşemenin koridor boyunca uzandığını tahmin ettiklerini belirtti.