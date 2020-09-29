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Haberler Galeri Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

Başarılı şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabından estetik yaptırdığı anları paylaştı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 11:52 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 11:54
Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

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Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!

FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

Seda Sayan estetik yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı!
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