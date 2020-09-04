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Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

Seda Sayan, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programının konuğu oldu. Programda hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Sayan, TV8 kanalıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 11:07 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 11:09
Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programının konuğu oldu.

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Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

Sayan, programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

"TV8'i ben alacaktım" diyen ünlü şarkıcı, "Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun'un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun'un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun'un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun." dedi.

Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

"Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri." diyen Sayan, "Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum." itirafında bulundu.

Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

"İyi ki almamışım zarar ederdim!" diyen Sayan sözlerine şöyle son verdi; "Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!"

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