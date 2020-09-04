Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

Sayan, programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
"TV8'i ben alacaktım" diyen ünlü şarkıcı, "Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun'un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun'un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun'un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun." dedi.
"Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri." diyen Sayan, "Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum." itirafında bulundu.
"İyi ki almamışım zarar ederdim!" diyen Sayan sözlerine şöyle son verdi; "Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!"