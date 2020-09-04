Seda Sayan'ın açıklamaları olay oldu: TV8'i ben alacaktım

"TV8'i ben alacaktım" diyen ünlü şarkıcı, "Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun'un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun'un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun'un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun." dedi.