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Haberler Galeri Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Sefirin Kızı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken yeni bölümü merak eden izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinin seyircileri Uraz Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsünü görünce hayrete düştü. Meğer Sefirin Kızı'nın Gediz'i şimdiki halinden çok farklıymış. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:00
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Uraz Kaygılaroğlu hakkında araştırma yapan sevenleri bu görüntüsünü görünce hayrete düştü. Meğer Sefirin Kızı'nın Gediz'i şimdiki halinden çok farklıymış. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü
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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

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