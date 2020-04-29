Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan 'ikiziyle' herkesi hayrete düşürdü!

Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Sefirin Kızı Tülin Yazkan kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star Tv'nin yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenleri ekrana kilitliyor. Seyirciler dizi hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Dizi oyuncularının gerçek hayatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler haberimizden ulaşabilirler. İşte Sefirin Kızı Tülin Yazkan hakkında merak edilenler... Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan'ın meğer ünlü bir 'ikizi' varmış. Ünlü oyuncuyla benzerliği herkesi şok etti...