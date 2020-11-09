Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle başrol oyuncularını geride bırakan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve sempatikliğiyle ekranların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Kaygılaroğlu özel hayatıyla da en çok merak edilen oyunculardan oldu. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. Bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi...