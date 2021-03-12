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Haberler Galeri Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle başrol oyuncularını geride bırakan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve sempatikliğiyle ekranların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Kaygılaroğlu özel hayatıyla da en çok merak edilen oyunculardan oldu. Şimdilerde Berrak Tüzünataç'la birlikteliği ile konuşulan ünlü oyuncu hayranlarını şaşırttı. Aşk dedikodularını Instagram hesabında yaptığı bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek doğrulayan Uraz Kaygılaroğlu, hayranlarının ilgisini yeniden üzerine çekti. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. Bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:52
Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin eşi…

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Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

ESRA BİLGİÇ

Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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