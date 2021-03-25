Şehir hayatını bırakıp seracılığa başladı! Şimdi talebe yetişemiyor

Tuncer, çileğin raf ömrünün kısa olması dezavantaj gibi görünse de ticari olarak avantaj olduğunu vurgulayan Tuncer, "Gelen kişi bana 'Senin çileğini şu fiyata alırım.' diyemiyor. Çileği dalından kopartıp, veriyoruz. Çilek stokta değil, dalında bekliyor. İstanbul'dan bir komisyoncuyla görüştüm. 'Ağabey ne kadar varsa yolla.' diyor. Talebe yetişemiyoruz. Tarım bire yüz veriyor. Daha önceleri inanmıyordum. İşin içine girdikten sonra inandım." ifadesini kullandı.