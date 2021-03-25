Şehir hayatını bırakıp seracılığa başladı! Şimdi talebe yetişemiyor

"ÇİLEĞİ DALINDAN KOPARTIP VERİYORUZ"
Tuncer, AA muhabirine, serayı kurduktan sonra yetiştirilecek ürün konusunda çok düşündüklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.
Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.