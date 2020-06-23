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Haberler Galeri Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Manisa'da bir anda bastıran sağanak yağış, Büyükbelen Mahallesi'nde sel felaketine neden oldu. Mahallede çok sayıda evi su basarken, 2 metruk ev de yıkıldı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 18:54
Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Manisa'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde zarara yol açtı.

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Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Dağlardan gelen sel suları yamaçta bulunan mahalleyi etkisi altına alırken evleri de su bastı.

Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Sel baskını nedeniyle mahallede 2 koyun telef olurken, 2 metruk bina da yıkıldı. Mahallenin tamamını etkisi altına sel felaketi sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu.

Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Sel sularının boşaltılması ve toprakla kapanan yolların açılması için dozer ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı.

Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Öte yandan belediyelere bağlı ekiplerin destekleriyle birlikte bazı vatandaşlar traktörlerle evlerini dolduran çamuru tahliye etmek için büyük çaba harcadı.

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