Sel suları Manisa’da mahalleyi yıktı geçti

Dağlardan gelen sel suları yamaçta bulunan mahalleyi etkisi altına alırken evleri de su bastı.
Sel baskını nedeniyle mahallede 2 koyun telef olurken, 2 metruk bina da yıkıldı. Mahallenin tamamını etkisi altına sel felaketi sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu.
Sel sularının boşaltılması ve toprakla kapanan yolların açılması için dozer ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı.
Öte yandan belediyelere bağlı ekiplerin destekleriyle birlikte bazı vatandaşlar traktörlerle evlerini dolduran çamuru tahliye etmek için büyük çaba harcadı.