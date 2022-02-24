Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...
ABD'li Youtube Man + River, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı. Man + River, şelaleye dalış yaptığı şelalede öyle bir şeyle karşılaştığı hayranları bile şoke oldu.
Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:17
Man River isimli YouTube Fenomeni ABD'li dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı yapmasına ama şelaleden çıkan öyle bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı!
Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.
Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?