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Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

ABD'li Youtube Man + River, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı. Man + River, şelaleye dalış yaptığı şelalede öyle bir şeyle karşılaştığı hayranları bile şoke oldu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





