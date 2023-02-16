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Haberler Galeri Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

ABD'li Youtube Man + River, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı. Man + River, şelaleye dalış yaptığı şelalede öyle bir şeyle karşılaştığı hayranları bile şoke oldu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:11
Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Man River isimli YouTube Fenomeni ABD'li dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı yapmasına ama şelaleden çıkan öyle bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı!

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Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Bir adet çakı

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

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