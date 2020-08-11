Selçuk Yöntem’le aşk mı yaşıyor? Tuvana Türkay'dan açıklama geldi

Selçuk Yöntem ile ilgili sorulan soru üzerine de Tuvana Türkay tavrını net koydu. Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.

