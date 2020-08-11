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Selçuk Yöntem’le aşk mı yaşıyor? Tuvana Türkay'dan açıklama geldi
Tuvana Türkay, Sekçuk Yöntem'le çıkan aşk iddiaları hakkında açıklama yaptı. Instagram hesabından Yöntem'le bir fotoğraf paylaşarak gündeme bomba gibi düşen Türkay, yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:28Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:41
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Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda başarılı oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Samimi poz sonrası aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmişti.
Oyuncu, Yöntem ile aralarında bir şey olduğu şeklinde magazin medyasında yazılıp çizilenlere yanıtı Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle verdi.
Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.
Selçuk Yöntem ile ilgili sorulan soru üzerine de Tuvana Türkay tavrını net koydu. Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.