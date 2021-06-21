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Haberler Galeri Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılan otomobil sürüklendi. Sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, araç ise yarısına kadar çamura gömüldü.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:08
Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Kırsal Başçayır Mahallesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

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Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Sel nedeniyle bazı evleri su bastı ve maddi hasara neden oldu. Sağanak sırasında yolda seyir halinde olan bir otomobil ise sele kapılarak sürüklendi.

Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Selin sürüklediği ve yarısına kadar çamura gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Sele kapılan otomobil çamura gömüldü!

Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Ekipleri de iş makineleriyle selin yaşandığı mahallede temizleme çalışmalarına başladı.

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