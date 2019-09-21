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Semih Kaplanoğlu'nun filmi Bağlılık Aslı vizyonda!
Gelecek yıl gerçekleşecek 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen ve Semih Kaplanoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Bağlılık Aslı" adlı filmi dün itibariyle gösterime girdi.
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:49Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:56
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92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında Türkiye adına yarışacak olan "Bağlılık Aslı" adlı film dün vizyona girdi.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.
Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen 'Aslı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi. Türkiye çapında 165 salonda seyirciyle buluşan filmin başrollerinde ise Kübra Kip ve Ece Yüksel yer alıyor.
Semih Kaplanoğlu, "Bağlılık Aslı" filminin evrensel bir hikaye anlattığını belirterek, "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum." dedi.
Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var.