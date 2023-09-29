Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.