  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege'nin bu illerine kuvvetli yağacak

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege'nin bu illerine kuvvetli yağacak

Bugün (29 Eylül Cuma) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Eylül Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 08:48 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 08:52

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Ege’nin bu illerine kuvvetli yağacak

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun iç kesimleri, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA