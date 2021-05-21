Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'den ise Hande Erçel'e yanıt gecikmedi. Sense 8 dizisiyle tanınan Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'in açıklamasını yaklaşık 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

