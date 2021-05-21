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Haberler Galeri Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Sense8 dizisinin ünlü ismi İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Silvestre, sosyal medya hesabından Erçel'in çağrısına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:48 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:48
Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

Kerem Bursin ile uzun süre inkar ettikten sonra aşk yaşadıklarını açıklayan Hande Erçel, son olarak Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.

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Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'den ise Hande Erçel'e yanıt gecikmedi. Sense 8 dizisiyle tanınan Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'in açıklamasını yaklaşık 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

39 yaşındaki Miguel Angel Silvestre, kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımında "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" ifadelerini kullandı.

Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım için "Kerem Bürsin çıldıracak", "Şimdi Kerem düşünsün" yorumları yapıldı.

Sense8 dizisinin yıldızından Hande Erçel'e çağrı

Erçel hayranları da "Hande Erçel bir dünya markasıdır. Kudurabilirsiniz" diyerek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

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