  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Seren Serengil, sunduğu sabah programında flaş bir iddia ortaya attı. Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor.

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları.

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 'Eşim beni öldürecek' demişti! Emre Aşık'ın ifadesi ortaya çıktı!
'Eşim beni öldürecek' demişti! Emre Aşık'ın ifadesi ortaya çıktı!
  • SON DAKİKA