Seren Serengil son görüntüsü ile korkuttu

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçirdiği ameliyat sonrası hızla kilo vermeye devam ediyor. Dumping Sendromu'na yakalanan ve 34 bedenin bile altına düşen Serengil'in son hali görenleri oldukça korkuttu.
Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:32Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:37
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Zayıflamak için bıçak altına yatan Seren Serengil'in son hali görenleri hayrete düşürdü. Hızla kilo vermeye devam eden Serengil'in her an kalp krizi geçirme riski de bulunuyor.
Aşırı zayıf hali ile sevenlerini korkutan ve '34 beden bile büyük geliyor. Çocuk reyonundan giyiniyorum' diyen Seren Serengil'in son hali sosyal medyada olay oldu.
Tüm kadınları bilinçsiz zayıflama ameliyatları konusunda uyaran Seren Serengil'in son hali endişe verici olarak yorumlandı.
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım." demişti.
8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM
Seren Serengil'in röportajdaki "Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi..." sözleri oldukça dikkat çekmişti.